شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينشر 70 واعظاً للمدارس والأقسام والنوادى للتوعية من الأفكار المتشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوافل التوعية الأسبوعية التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بداية الأسبوع الجاري عملها اليومي حيث انتشر أعضاء القوافل فى محافظات مرسى مطروح وأسوان والفيوم والمنوفية، بالإضافة إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والمقطم بمحافظة القاهرة، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يتكثيف قوافل التوعية المباشرة للمواطنين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن برنامج عمل القوافل يستهدف التوعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التي تمس أفراد المجتمع وتشكل جزءًا من حياتهم وأفكارهم، فالاختلاط المباشر بالمواطنين وتوعيتهم بشكل دوري يمثل حصنًا لهم من الوقوع في المخاطر الفكرية المختلفة والتي تمثل تحديًا أمام مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجالات.

أضاف عياد أن قوافل التوعية هذا الأسبوع يشارك فيها حوالي 70 واعظا ينتشرون في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والنوادي ومراكز الشباب بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

أشار الأمين العام إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، ويستهدف من خلاله أعضاء القوافل التركيز على جميع فئات المجتمع المصرى وخاصة الشباب والحوار معهم في أغلب القضايا التي تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.

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