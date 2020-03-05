الأزهر ينشر 70 واعظاً للمدارس والأقسام والنوادى للتوعية من الأفكار المتشددة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قوافل التوعية الأسبوعية التى أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بداية الأسبوع الجاري عملها اليومي حيث انتشر أعضاء القوافل فى محافظات مرسى مطروح وأسوان والفيوم والمنوفية، بالإضافة إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والمقطم بمحافظة القاهرة، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يتكثيف قوافل التوعية المباشرة للمواطنين.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن برنامج عمل القوافل يستهدف التوعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التي تمس أفراد المجتمع وتشكل جزءًا من حياتهم وأفكارهم، فالاختلاط المباشر بالمواطنين وتوعيتهم بشكل دوري يمثل حصنًا لهم من الوقوع في المخاطر الفكرية المختلفة والتي تمثل تحديًا أمام مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجالات.
أضاف عياد أن قوافل التوعية هذا الأسبوع يشارك فيها حوالي 70 واعظا ينتشرون في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والنوادي ومراكز الشباب بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.
أشار الأمين العام إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، ويستهدف من خلاله أعضاء القوافل التركيز على جميع فئات المجتمع المصرى وخاصة الشباب والحوار معهم في أغلب القضايا التي تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.
وكان قد عقدت منطقة وعظ المنيا المؤتمر نصف السنوي بعنوان دور منطقة وعظ المنيا في المشاركة المجتمعية الإيجابية وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وحضور الدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، و محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، الشيخ سلامة محمود عبد الراضي ،وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، القس أوغسطنيوس وكيل مطرانية ملوي، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.
ناقش المؤتمر أهمية التنسيق الكامل والتعاون المستمر بين منطقة الوعظ والجهات التنفيذية والدينية بالمحافظة من أجل تطوير العمل الدعوي بالمحافظة، والوصول إلى الجماهير في مختلف قرى ومدن ومراكز المحافظة، لتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة.
وقال الأمين العام المساعد للدعوة الدكتور سعيد عامر في كلمته إن الأزهر الشريف يعمل على التعاون التام مع جميع المؤسسات المصرية والخارجية، من أجل التواصل مع المثقفين والعامة، كما تناول دور مجمع البحوث الإسلامية في التوعية المجتمعية من خلال انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في المساجد ومراكز الشرطة والجيش والمصالحات والوفاق الأسري والقوافل والتواجد في كل المؤسسات والهيئات الحكومية.
كما أكد على الدور المجتمعي بين الأزهر والأوقاف والكنيسة واتحادهم الذي يعني الكثير لهذا الوطن الحببب، خاصة في وجود أصحاب الأجندات الخارجية التي تتربص بأمن واستقرار الوطن.
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