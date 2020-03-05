شكرا لقرائتكم خبر عن منى ذو الفقار: المرأة عانت من تطرف حكم الإخوان.. ودعمها يكون بتغيير الفكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى ذو الفقار الناشطة الحقوقية، والتى صنفت ضمن أقوى 100 سيدة أعمال بالمنطقة العربية وفقا لتصنيف فوربس، إن مصر مرت بفترة حكمها مجموعة من المتطرفين الدينين يحاولون استغلال المواد القانونية ضد المرأة، لذلك حاولت جاهدة للعمل فى صياغة مشروعات قوانين جديدة وتطوير القوانين الحالية المتعلقة بالتشريعات الإقتصادية؛ وتطوير حملة من أجل قانون جديد للأسرة، من أجل تحديث البيئة القانونية فى مصر، ولمواكبة التغيرات الاجتماعية الخاصة بأوضاع النساء، ولتقديم رؤية ليبرالية منفتحة من أجل المستقبل .

وأضافت فى كلمتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، إن حصول المرأة على حقها يحتاج إلى تمكين المراة اقتصاديا وسياسيا وإعطائها الصوت والموارد، بما يمثل المثلث الذهبى للدعم الحقيقى للمرأة.

ولفتت إلى العمل على ضم قوانين فى الدستور تشمل جميع القوانين الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، لتحصل على المراكز الكبيرة .

وأشارت ذو الفقار إلى أن أهم التحديات التى تواجهننا فى تنفيذ القوانين هى العادات والتقاليد والحقائق الاقتصادية، التى تشير إلى أن بطالة النساء هى ضعف عدد الرجال .

وأوضحت أن مبادرتها ليست فقط للدفاع عن حقوق المرأة ولكن المبادرة تتضمن تأسيس منظمة لمساعدة المرأة وتمكينها اقتصاديا، وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالنسبة للمرأة بشكل شامل .

وأشارت إلى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة خلال الأربع سنوات الأخيرة بنسبة 400%، وزيادة لمستفيدين إلى 3 مليون، ونحو ثلثى المستفيدين هم من النساء، لثبوت التزامهم وانضباطهم وتحملهم المسئولية.

كما أكدت ذو الفقار على عملها من أجل التطور الثقافى، و تغيير التقاليد والحملات المتطرفة كل الاديان والفئات لمختلفة والذى يحاربون النساء المروجة لختان النساء والزواج لمبكر وبطالة النساء بما يشوه ثقافتنا باعتبارها تعزز العنف ضد المراة وكلها حملات مغرضة لا علاقة لها بالدين.

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يذكر أن المنتدى أسسته رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.

والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهي الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي في تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهي استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

ويتضمن المنتدى مناقشات حول التوظيف والتجارة الدولية، ودور المرأة في التكنولوجيا والأمور المالية، والتحديات التي تواجه المرأة من أجل النجاح كرائدات أعمال، سواء بالنسبة للتحديات المالية أو تحديات اجتماعية، أو تعليمية.

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.

ويشارك في المنتدى عدد كبير من الشخصيات العالمية الرائدة، من بينهم الفنان الهندي الشهير أميتاب بتشان، بالإضافة إلى خبراء ورواد أعمال من دول مختلفة.



