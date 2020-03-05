شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: غسل اليد بمعقم كحولى أو بالماء والصابون يقضى على كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت منظمة الصحة العالمية فيديو توعوي عن فيروس كورونا المستجد، وقالت المنظمة إن المرض ينتقل عن طريق العطس أو السعال، موضحة أن الفيروس أثقل كثيرا من الهواء، ولا ينتقل لأكثر من متر واحد تقريبا.

وأوضحت أن العدوى تنتقل عادة من شخص قريب لآخر، وأن فترة تواجد الفيروس على الأسطح ما تزال غير معلومة حتى الآن.

ولفتت إلى أن غسل اليد بمعقم كحولى أو بالماء والصابون كفيل بالقضاء على الفيروس لو كان على اليد.