شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكلف طارق محمود محمد اليمنى رئيساَ لحى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قراراَ بتكليف طارق محمود محمد اليمنى، للقيام بعمل رئيس حى المقطم، كما قرر محافظ القاهرة تكليف حسين أحمد حامد حسين من موظفى حى السيدة زينب بالقيام بأعمال إدارة التنظيم بحى المقطم وتكليف أحمد السيد من موظفى حى البساتين بالقيام بأعمال الإدارة الهندسية بحى المقطم.

يأتي ذلك بعد تقدم اللواء مدحت عبد اللطيف رئيس حى المقطم، بإجازة طويلة، والقبض على اثنين من الموظفين بالحى بتهم الفساد.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أجرى جولة مفاجئة اليوم فى الصباح الباكر، بحى المرج تفقد خلالها شارعى مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب، ونظرًا لسوء حالة النظافة فى الشارعين قرر محافظ القاهرة إيقاف القائم بأعمال رئيس حى المرج، ومدير فرع هيئة النظافة ، ورئيس وحدة الرصد البيئى بالحى عن العمل وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم.

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وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن محافظ القاهرة قرر أيضًا فسخ عقود متعهدى جمع القمامة فى شارعى مؤسسة الزكاة ومحمد نجيب لعدم أداء عملهم المكلفين به.

وكان وزير التنمية المحلية، أقال رئيس حى المرج السابق بسبب انتشار القمامة، حيث كلف المحافظ سكرتير عام الحى بالقيام بأعمال رئيس الحى، والعمل على تحسين النظافة.

فى سياق أخر أشاد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة ونشاطها المكثف فى تنفيذ قرارات الإزالة وحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة منذ انطلاق فعاليات الموجة 15 لاسترداد أراضى الدولة " حق الشعب " ، حيث نفذت أكثر من 173 إزالة للتعديات بمساحة إجمالية تعدت الـ نصف مليون متر مربع ( 547.000 م2 ) ، وجارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة طبقاَ للخطة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون .

وأكد محافظ القاهرة، أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة خلال الفترة الحالية من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز، واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة ، وهذا ما دفع القاهرة لتحافظ على صدارتها بين باقى المحافظات خلال موجات استرداد اراضى الدولة بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية .