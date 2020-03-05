شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تسكين 245 أسرة بالأسمرات وإخلاء 74 عقار بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال إزالة منطقة كوم غراب بحي مصر القديمة والتى تم حصرها بـ 74 عقار تضم 245 أسرة تم نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات 3. وأشار محافظ القاهرة إلى أن منطقة كوم غراب تعد منطقة خطورة غير آمنة من الدرجة الثانية سكن غير ملائم وسيتم إزالتها بالكامل تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن لائقة وحضارية وآمنة واستكمالاً لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية الغير آمنة بالعاصمة، التى من المنتظر الانتهاء منها بنهاية عام 2020 . وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات وأتوبيسات مجهزة لنقل الأسر والاحتياجات الشخصية البسيطة الخاصة بهم وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة بمدينة الأسمرات مجهزة بالكامل ومفروشة بالأثاث والأجهزة. Advertisements ومنطقة "كوم غراب" تقع بحى مصر القديمة وتبلغ مساحتها حوالى 2.7 فدان ومعظم منازلها مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالتها بالكامل. وكانت محافظة القاهرة أعلنت عن إزالة منطقة السحيلة العشوائية بحى مصر القديمة بالكامل، ونقل وتسكين 300 أسرة بحى الأسمرات، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين. ومنطقة "السحيلة" تقع بحى مصر القديمة ومعظم منازلها مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالة المنطقة بالكامل، وكان محافظ القاهرة وجه بنقل الأسر بسيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتم تسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة، وانطلقت أعمال الإزالة صباح اليوم بحضور قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ القاهرة: تسكين 245 أسرة بالأسمرات وإخلاء 74 عقار بمصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.