شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة على رأس 50 جامعة عالمية فى تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة عن نجاحها ولأول مرة فى تاريخها - لتصبح على رأس 50 جامعة عالمية فى تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية، وتحتل المركز 101 عالميا في علوم الحاسب ونظم المعلومات، والهندسة المدنية والإنشاءات، واللغات الحديثة والعلوم الطبية، وتحتل المركز 176 في قطاع الهندسة والتكنولوجيا و208 فى القطاع الطبى و271 في العلوم الاجتماعية والإدارية و296 فى قطاع الآداب والإنسانيات ضمن أول 300 جامعة على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى بيان اليوم، أن نتائج تصنيف QS البريطاني أظهرت تفوق جامعة القاهرة في عدد من الموضوعات العلمية الرئيسية القطاعات الأكاديمية والتخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن التقرير يكشف تحقيق الجامعة لطفرة كبيرة في تنصيف التخصصات الأكاديمية، حيث تصدرت جامعة القاهرة 50 جامعة عالمية في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في الفئة (51-100) متقدمة 50 مركزا عن العام الماضي، وضمن أول 100 جامعة في أحد التخصصات، وهو ما يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الجامعة

وأضاف الخشت، أن الجامعة ظهرت في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات في الفئة 101-150 محققة تقدما بنسبة 50% عن العام الماضي، واحتفظت بترتيبها في تخصص الهندسة المدنية والانشاءات في الفئة 101-150 أيضًا، وفي اللغات الحديثة والعلوم الطبية وعدد من التخصصات في الفئة 151-200.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة احتلت المركز الأول علي الجامعات المصرية ضمن التصنيف في 19 تخصصا أكاديميا دقيقا بنسبة 86% من إجمالي التخصصات التي ظهرت فيها الجامعات المصرية، بينما انفردت جامعة القاهرة وحدها في تخصصات القانون والرياضيات وعلوم المواد واللغويات.

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وأضاف الخشت، أن جامعة القاهرة تقدمت في التصنيف بين 50 و100 مركز في 7 تخصصات دقيقة حيث تقدمت 100 مركز في الهندسة الميكانيكية والطيران، و50 مركزا في اللغات الحديثة ودراسات الأعمال والإدارة وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، والهندسة الكهربائية والالكترونية والعلوم الطبية، والصيدلة وعلم الأدوية.

وقال الخشت، إن جامعة القاهرة احتلت المركز الأول بين الجامعات المصرية في التصنيف في ثلاثة قطاعات من بين خمسة قطاعات وهي: قطاع العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، كما حققت ترتيبًا متقدمًا في عام 2020 مقارنة بعام 2019 في قطاعات أربعة، حيث احتلت المركز 176 عالميا في قطاع الهندسة والتكنولوجيا بتقدم 60 مركزًا، واحتلت المركز 208 في القطاع الطبي محققة 32 مركزا متقدما عن عام 2019، وتقدمت 124 مركزًا لتصبح بالمركز 271 في العلوم الاجتماعية والإدارية، وتتقدم 43 مركزًا في العلوم الطبيعية، وتحتل المركز 296 في قطاع الآداب والانسانيات ضمن 300 جامعة علي مستوي العالم.