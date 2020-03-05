شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية بمؤسسة الأهرام ، إقبالا كثيفا من قبل الإداريين والعمال على صناديق التصويت لانتخاب ممثلين عنهم فى مجلس الإدارة و الجمعية العمومية ، كما شهدت إقبالا ملحوظا من قبل الصحفيين.

وتتابع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر ، انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام و التى بدأت صباح اليوم الخميس.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد طالبت من اللجان المشرفة بالتزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائى، مضيفة أنها قررت استخدام الحبر الفسفورى فى مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

وأوضحت الهيئة الوطنية، أن العملية الانتخابية تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً وأنه سيتم إعلان أسماء الفائزين فى انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.

ويتنافس في انتخابات مجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام 12 صحفى على مقعدين، و15 إداريا على مقعدين و6 عمال على مقعدين أيضا بمجلس الإدارة، وبالنسبة للجمعية العمومية، يتنافس 10 صحفيين على مقعدين، و8 إداريين على مقعدين و8 عمال على مقعدين أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضى على النحو التالي:

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- مؤسسة الأهـرام: اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020

- مؤسسة دار التحريـــر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020.