شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يزور قبر "الإمام البخارى" ويلتقى طلاب أوزباكستان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووفد من علماء الأزهر، قبر الإمام البخارى، صاحب الصحيح المشهور باسم صحيح البخارى، بمدينة سمرقند، على هامش زيارة فضيلة الإمام الأكبر لمركز الإمام البخارى الدولى للبحوث العلمية فى سمرقند بأوزباكستان.

وعبر فضيلة الإمام الأكبر خلال زيارته لمركز الإمام البخارى عن شكره لدولة أوزباكستان؛ لحرصها على البحث عن الذات والهوية واكتشاف الجذور ورواد العلم الإسلامى وأئمة المسلمين من أبناء سمرقند وغيرها، لافتًا إلى أن أوزباكستان أنموذج يحتذى به فى احترام تراثها وأصولها.

كما زار فضيلة الإمام الأكبر المعهد العالى للحديث النبوى وعلومه بسمرقند، معبرًا عن سعادته بزيارة المعهد الكائن إلى جوار قبر الإمام البخارى، والتقى بالطلاب الذين يدرسون فى المعهد وهم يتلقون علوم اللغة العربية على أيدى أساتذة الأزهر.

Advertisements

جاءت هذه الزيارات خلال مشاركة الإمام الأكبر فى المؤتمر العلمى «الإمام أبو منصور الماتريدى والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، وناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام فى عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدى وأتباعه فى حل القضايا الملحة فى العصر الحالى.