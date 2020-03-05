وصلت للدور الثالث.. ننشر آخر تطورات العمل في أبراج ماسبيرو (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل وزارة الإسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة، تنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث تتعلق هذه المرحلة بإنشاء عدة أبراج سكنية للأهالي الراغبين في العودة بعد التطوير إلى جانب أبراج تجارية وإدارية وسكنية استثمارية.

وتم إسناد تنفيذ المرحلة الأولى من مخطط التطوير في المنطقة المطلة على شارع 26 يوليو لـ3 شركات مقاولات وتشمل (المقاولون العرب - ريدكون - إتش إيه للإنشاءات).

وأوضح المهندس محمد إسماعيل، مهندس تخطيط بشركة "إتش إيه للإنشاءات" إنهم يعملون على تنفيذ برجين في منطقة مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أن البرج الأول هو برج إداري خلف مبنى القنصلية الإيطالية يتكون من (بدروم - أرضي - 15 دور متكرر)، بينما يتكون البرج السكني الاستثماري -ليس مخصصًا لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة- ويسمى البرج الوسطي من (بدروم - أرضي - جراج علوي - 23 دور).

وقال إسماعيل، لمصراوي، إن الشركة بدأت التنفيذ الفعلي للمشروع عقب تسمله وفق تاريخ الإسناد بدءًا من 17 يونيو 2019، وحتى الآن تم الانتهاء من أعمال الأساسات العميقة (خوازيق)، وأعمال الإنشاءات السطحية (لبشة).

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وأكد مهندس التخطيط بالشركة، أنهم يعملون في الوقت الحالي في سقف الدور الأول وذلك بعد الانتهاء من أعمال صب الأعمدة الخرسانية له.

وتتولى شركة ريدكون، إنشاء 5 أبراج سكنية لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير: "من أسفل برج واحد متصل ممتد لمسافة كبيرة ومن الأعلى ينقسم إلى 5 أبراج تفصل بينها مساحات صغيرة.

ووصلت أعمال الإنشاءات في الجزء الخاص بريدكون إلى 3 أدوار خراسانات في أحد الأرباج الخمسة، ودورين وأعمدة في برج آخر، فضلًا عن الانتهاء من مرحلة الأساسات السطحية (لبشة) في باقي الأبراج.

كما يجري العمل في الجزء الخاص بشركة المقاولون العرب في أعمال القواعد بعد الانتهاء من أعمال الخوازيق تحت سطح الأرض واللبشة المسلحة.