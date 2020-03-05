"البيئة" تشارك في الملتقى الرياضي الأول للطلائع بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة من خلال وحدة الشباب بالإدارة المركزية للإعلام في الملتقى البيئي الرياضي الأول للطلائع، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة اتحاد الغوص والإنقاذ لعدد 210 شخصًا في المرحلة العمرية من 6 لـ18 عامًا من أعضاء شعبة جماعة البيئة بمراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية.

ويهدف الملتقى، إلى دعم السياحة البيئية وتنمية الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، حيث تم تنفيذ عدد من الندوات عن دور النشء في الحفاظ على البيئة وتوعيتهم بكيفية ترشيد استهلاك المياه والغذاء والكهرباء، إلى جانب مباردة "اتحضر للأخضر" لنشر الوعي البيئي برعاية رئيس الجمهورية.

وتضمنت الندوات موضوعات حول إعادة تدوير المخلفات كالورق والكرتون والزجاجات البلاستيكية لإنتاج منتجات مفيدة يمكن للمواطن استخدامها في الحياة اليومية من أجل الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.