بالأسماء.. تعرف على التشكيل الجديد للجان "الأعلى للثقافة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، قرارًا وزاريًا بإعادة تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة لدورة جديدة مدتها عامين.

يأتي التشكيل الجديد في أعقاب تطوير لجان المجلس وإعادة هيكلتها بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها وذلك في ضوء خطة التنمية المستدامة كما وردت في رؤية مصر 2030.

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وتضمن التطوير الأخير للجان المجلس الأعلى للثقافة استحداث سبع لجان جديدة تحت مسمى لجان السياسات والتنمية الثقافية، كما تم دمج مجموعة من اللجان التي تندرج تحت الشعب النوعية الثلاث للمجلس وهي الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وبلغ إجمالي عدد اللجان بالمجلس بعد التطوير الأخير 24 لجنة، يبلغ عدد الأعضاء في كل لجنة 15 عضوًا، روعي في اختيارهم معايير الكفاءة والخبرة والالتزام، كما روعي التمثيل الجيد لكل من الشباب والمرأة.

وتضمن القرار الوزاري تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالي: