محافظة الجيزة: 200 جنيه غرامة إلقاء المخلفات بالشوارع والطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

أعلنت محافظة الجيزة، توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع أو بالطريق الدائري، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذي يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم ، فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.

يأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.

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من جانبه، وجه أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع .

كما وجه بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص عامل نظافة مختص بنظافة كل سلم مع تخصيص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول مع تكليف نائب رئيس الحي أو المركز المختص بمتابعة حاله النظافة بنطاقه وخاصة بمحيط الطريق الدائري .

وأكد المحافظ على إجراء جولات ميدانية يومياً للوقوف على حالة النظافة، مشيراً إلى أن المحافظة تنفق ملايين الجنيهات شهرياً لرفع كفاءة مستوى النظافة ولكن الحلقة الأهم لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول إليها هي تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية بعدم إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها .