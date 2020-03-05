انخفاض 7 درجات.. ننشر تفاصيل طقس الجمعة بمختلف المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة أيام (الخميس - الجمعة) على مختلف مناطق الجمهورية، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا غدًا الجمعة مقارنة باليوم الخميس بمقدار يصل حتى 7 درجات على القاهرة.

طقس الخميس

يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا بالنسبة للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويكون مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، وحار نهارًا بارد ليلًا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارًا بارد ليلًا على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح المعتدل على مختلف المناطق تكون مثيرة للرياح والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، مع وجود شوائب عالقة في الهواء على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تنتشر الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

القاهرة الكبرى 28 15

الوجه البحري 27 14

السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 28 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 17

شمال الصعيد 31 14

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جنوب الصعيد 33 15

طقس الجمعة

يسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل نهارًا بارد ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ومائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ودافئ نهارًا بارد ليلًا على شمال الصعيد.

وتنشط حركة الرياح على مختلف المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق ومنها شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود اصطراب لحركة الملاحة البحرية في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تنتشر الشبورة المائية صباحًا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة:

القاهرة الكبرى 21 15

الوجه البحري 21 14

السواحل الشمالية الغربية 19 14

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 20 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 17

شمال الصعيد 23 14

جنوب الصعيد 27 15