محافظ القاهرة: بدء إزالة "كوم غراب" بمصر القديمة وتسكين 245 أسرة بالأسمرات 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، أعمال إزالة منطقة كوم غراب بحي مصر القديمة والتي تم حصرها بـ74 عقارًا تضم 245 أسرة تم نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات 3.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن كوم غراب تعد منطقة خطورة غير آمنة من الدرجة الثانية سكن غير ملائم وسيتم إزالتها بالكامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن لائقة وحضارية وآمنة واستكمالًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالعاصمة والتي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية عام 2020.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات وأتوبيسات مجهزة لنقل الأسر والاحتياجات الشخصية البسيطة الخاصة بهم وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة بمدينة الأسمرات مجهزة بالكامل ومفروشة بالأثاث والأجهزة.

وتقع منطقة " كوم غراب"، بحي مصر القديمة وتبلغ مساحتها حوالي 2.7 فدان ومعظم منازلها مبنية بطريقة عشوائية مما دفع محافظة القاهرة لإزالتها بالكامل.