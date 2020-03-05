السبت.. قطع المياه عن 10 مناطق بأكتوبر لمدة 12 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، إنه سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق، ابتداءً من الساعة 6 صباح السبت المقبل 7 مارس، ولمدة 12 ساعة؛ نظراً لتنفيذ أعمال ربط خط التغذية قطر 1000 مم المُغذى لتلك المناطق.

تشمل المناطق: (الأحياء: ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، حي البشاير، و۲۰۹، و276، و۲۰۰۰ قطعة)، بجانب انخفاض ضغوط المياه بالمنطقة الصناعية.

‎وأوضح الشربيني، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.