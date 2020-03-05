بعد نشر الخليج 365 عن الأزمة.. تعيين رئيس جديد لحي المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف طارق محمود محمد اليمني، برئاسة حي المقطم.

يأتي ذلك بعد ساعات من نشر الخليج 365 تفاصيل أزمة داخل حي المقطم، حيث اشتكت مواطنة، قاطنة بالحي من تعطل مصالحها بسبب عدم تواجد قيادات الحي بمقره الرئيسي خلال الأيام الماضية.

وقالت المواطنة، عبر صفحتها على فيسبوك: "رحت أسلم محضر إداري في حي المقطم لقيت كل قيادات الحي تقريبًا مقبوض عليهم، ورئيس الحي واخد إجازة 15 يوم".

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وكشف مصدر بحي المقطم، رفض ذكر اسمه، عن وجود مشكلة متعلقة بعدد من المهندسين داخل الحي وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وأوضح المصدر، لمصراوي، أمس الأربعاء، أن اللواء مدحت عبداللطيف، رئيس الحي قدم إجازة لمدة 15 يومًا سارية في الوقت الحالي وغير متواجد داخل مقر الحي هذه الأيام، لافتًا إلى أنه يوجد توجه كبير لدى رئيس الحي للاستقالة وترك الحي.

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