احتفالا باليوم العالمى للمرأة.. الداخلية توقع الكشف على السيدات بالمجان في مستشفيات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الكشف على السيدات المترددات على العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بالمجان، إحتفالاً باليوم العالمى للمرأة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، "تقديراً لدور المرأة المصرية وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية والتى ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات .. وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للإحتفاء بمكانة المرأة منها الإحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وأضافت الوزارة في بيانها؛ وجه اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية – قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، بتخصيص ثلاثه أيام لتوقيع الكشف الطبى على السيدات بمستشفيات الشرطة مجاناً بمناسبة اليوم العالمى للمرأة (8 مارس) ، حيث تم توقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية المختلفة خلال تلك الفترة بمستشفيات القطاع وصرف الدواء المقرر لكل حالة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع .