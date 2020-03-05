"سرق الفيزا وصرف 110 ألف جنيه".. ضبط طالب استولى على بطاقة دفع إلكتروني بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكتروني واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين (موظف بإحدى الشركات -مقيم بمحافظة الجيزة) بشأن قيام أحد الأشخاص باستخدام بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، والصادرة له من أحد البنوك في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني بلغت قيمتها (110 ألف جنيه مصري) دون علمه.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب – مقيم بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة) يقوم باستخدام اسم مستعار حال قيامه بإجراء العمليات الشرائية، حيث استغل المتهم طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكي، وتمكن من مغافلته والحصول على بيانات بطاقة الدفع الخاصة به، واستخدامها في إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع شركات التسوق الإلكتروني على شبكة الانترنت.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط بحوزته (هاتف محمول) من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه مُحمل ببعض الملفات التي تحوي العديد من أوامر الشراء الصادرة لشركات التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقة الدفع الخاصة بالشاكي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.