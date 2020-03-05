الداخلية تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بقرية الصدقية دائرة مركز شرطة كوم أمبو محافظة أسوان.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، إن جلسة الصلح تمت بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار رؤوس العائلات، تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.