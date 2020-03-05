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الداخلية تضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1045 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و

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1016 قضية تموينية متنوعة.

كما ضبطت الحملات 11 ألف و611 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و90 قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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