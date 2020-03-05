خلال 24 ساعة.. تنفيذ 48 ألف حكم قضائي وضبط 37 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 36 متهم)، و(162) قضية مخدرات بحوزة (169) متهم، ضُبط خلالها 12 كيلو جرام مواد مخدرة و2183 قرص مخدر.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ48 ألف و600 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.