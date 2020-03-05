السائق المتهم بقتل زميله في مصر القديمة: "قولتله مش هتحمِّل قبلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل زميله في مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب.

وقال المتهم أمام المحكمة إن زميله المجني عليه تعدى على دوره في التحميل "فقولتله مش هتحمِّل قبلي"، وخلال المشاجرة طعنته بدون قصد.

كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغًا بوجود متوفى بمنطقة اسطبل عنتر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين سائقين بسبب خلافات على أولوية التحميل، فقام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض بطعنه نافذة أودية بحياته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم، تم ضبطه، وإحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.