النيابة عن انهيار عقار بولاق: صادر له قرار إزالة.. وتأمر بتشكيل لجنة هندسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

كشفت معاينة نيابة بولاق أبوالعلا، لأحد العقارات المنهارة بشارع نصر الدين بدائرة القسم، أنه صادر له قرار إزالة رقم 16 لسنة 2019.

وتبين من المعاينة أن العقار يتكون دور أرضي و4 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية، وأنه أثناء تنفيذ الهدم الثلاثاء الماضي، سقط نصف العقار، ما أودى بحياة مالكه وإصابة أحد السكان.

وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفيين، وكلفت المحافظة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لبيان تأثرها بالانهيار من عدمه.

وأزالت محافظة القاهرة العقار بالكامل لخطورته، وتواصل رفع مخلفات الناتجة عن الانهيار.