محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كشفت معاينة نيابة بولاق أبوالعلا، لأحد العقارات المنهارة بشارع نصر الدين بدائرة القسم، أنه صادر له قرار إزالة رقم 16 لسنة 2019.
وتبين من المعاينة أن العقار يتكون دور أرضي و4 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية، وأنه أثناء تنفيذ الهدم الثلاثاء الماضي، سقط نصف العقار، ما أودى بحياة مالكه وإصابة أحد السكان.
وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفيين، وكلفت المحافظة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لبيان تأثرها بالانهيار من عدمه.
وأزالت محافظة القاهرة العقار بالكامل لخطورته، وتواصل رفع مخلفات الناتجة عن الانهيار.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة عن انهيار عقار بولاق: صادر له قرار إزالة.. وتأمر بتشكيل لجنة هندسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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