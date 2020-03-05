أخبار مصر | رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد سير العملية الانتخابية بـ'الأهرام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الوطنية للصحافة' يتفقد سير العملية الانتخابية بـ'الأهرام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، سير العملية الانتخابية في مقر المؤسسة بقليوب، وذلك خلال انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

وكان في استقبال رئيس الهيئة، رئيس مجلس الإدارة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمدير العام عمر سامي، واطمئن على سير الانتخابات، وأثنى المرشحون والناخبون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، وتوفير النزاهة الكاملة والحياد تحت الإشراف القضائي.

وقال رئيس الهيئة إن مؤسسة الأهرام العريقة تعيش احتفالية كبيرة، وذلك فس ظل أجواء ديمقراطية، وإقبال شديد على المشاركة في الانتخابات، لاختيار المرشحين الذين يقودون مسيرة العمل في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة في الفترة القادمة.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.

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وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.

كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

وتستكمل المؤسسات انتخاباتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مارس، في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم.