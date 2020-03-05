أخبار مصر | عاجل.. حقيقة إلغاء مولد السيدة زينب بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة إلغاء مولد السيدة زينب بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل الطرق الصوفية في مصر، بمولد السيدة زينب الموافق، كل يوم 24 من شهر مارس، من كل عام.

وقال الدكتور عبدالله الناصر حلمي، أمين عام اتحاد القوى الصوفية: إن هناك أنباء ترددت حول إلغاء الاحتفال هذا العام بمولد السيدة زينب، لكن الحكومة لا زالت تبحث في القرار، خاصة وقد منعت الاحتفالات وقت أنفلونزا الطيور والخنازير سابقا، ولو تفاقم المرض يفضل إلغاء الاحتفالات.

وتحتفل مدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، بمولد سيدي شبل الأسود بحضور مسئولي وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية، والذي يحضره نحو مليون شخص من رواد المولد سنويا من جميع محافظات الجمهورية.

وشبل الأسود اسمه محمد شبل بن سيدي الفضل بن العباس وكان أمير الجيوش الإسلامية ولقب بأمير الجيش حتى بعد استشهاده وإلى الآن، ولد في يوم 12 رجب الخير سنة 9 هجرية، استشهد بتاريخ عصر يوم الجمعة 12 ربيع الأول سنة 40 هجرية بعد قتال عنيف مع الرومان وأتباعهم.