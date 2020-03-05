أخبار مصر | النقل توعي بمخاطر التسطيح أعلى القطارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل توعي بمخاطر التسطيح أعلى القطارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت وزارة النقل حملتها الموسعة "معًا لسكك حديد آمنة.. سلامتك تهمنا"، لتوعية المواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، بهدف توعية الركاب بأضرار عدد من السلوكيات السلبية التي تعرض حياة الركاب للخطر، ومن هذه السلوكيات ركوب القطارات في الأماكن الغير مخصصة لذلك مثل: التسطيح أعلى القطارات، أو الركوب بين فواصل العربات، وكذلك مخاطر شد فرامل الهواء أثناء سير القطار.

وأشارت الوزارة إلى أن مرفق السكك الحديدية ملكية عامة للشعب يجب أن يحافظ الجميع عليها: "هيئة السكك الحديدية من خلال خطط الصيانة والتطوير والتحديث لكافة عناصر المنظومة والراكب من خلال المحافظة على المرفق خلال استخدامه مثل الحفاظ على كراسى وزجاج القطارات".