أخبار مصر | بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت منذ قليل، فاعليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين، حيث حضر حتى الآن لحضور الجمعية 635 مهندسا من أعضاء الجمعية العمومية العادية، وذلك طبقا لقانون النقابة أن يكون الاجتماع الأول في العاشرة صباحا، والانعقاد الثاني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويكون صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل.

وتناقش الجمعية العمومية التي تعقد بمقر النقابة العامة للمهندسين بوسط القاهرة، السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020، بالإضافة إلى تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.