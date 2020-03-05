أخبار مصر | نقيب المهندسين: نقابتنا هي الدرع الواقي لأعضائها وللمهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: نقابتنا هي الدرع الواقي لأعضائها وللمهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية، إن النقابة تشهد اليوم الخميس انعقاد الجمعية العمومية الثانية للنقابة تزامنا مع مرور عامين على تولي هيئة المكتب ومجلس النقابة الحالي مهامه، موجها الشكر لكل مهندس يساهم بجهوده وعرقه وفكره وأدائه مع أجهزة الدولة المختلفة في سبيل تحقيق هذه الطفرة الكبيرة والنقلة النوعية التي تشهدها مصر في كافة المجالات الاقتصادية الشاملة والنهضه المجتمعية والعمرانية والطاقة والبنية الأساسية.

وأكد ضاحي، خلال فاعليات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة الآن بمقر النقابة العامة بوسط القاهرة، أن نقابة المهندسين المصرية الشامخة هي الدرع الواقي لأعضائها وللمهنة، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الرائدة والداعمة للخطط التنموية للدولة والتي تصب في صالح المجتمع بأسره.

وأشار النقيب العام، إلى أنه على مدار العامين السابقين قد انتهجنا العمل على المحافظة على حقوق المهندسين ومصالحهم المعنوية والمادية المشروعة والدفاع عنهم في كل قضاياهم المشروعة داخل وخارج مصر، والسعي إلى تطور مهني وعلمي نقابي وثقافي للنهوض بمهنة الهندسة من خلال تطوير منظومة التدريب وعقد النداوت والمؤتمرات وافتتاح معامل وورش العمل من دلتا مصر إلى صعيدها بتطبيق مبدأ اللامركزية ودعم النقابات الفرعية لتطبيق ذلك في مختلف محافظات مصر كي تقوم النقابة بدورها في الارتقاء بمستوى العلمي والفكري لأبنائها المهندسين.