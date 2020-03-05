أخبار مصر | محافظ القاهرة: تسكين الأسر المستحقة بشقق مجهزة في الأسمرات 3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: تسكين الأسر المستحقة بشقق مجهزة في الأسمرات 3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، أعمال إزالة منطقة كوم غراب بحي مصر القديمة، التي تم حصرها بـ74 عقار تضم 245 أسرة تم نقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات 3.

وأشار محافظ القاهرة، أن كوم غراب تعد منطقة خطورة غير آمنة من الدرجة الثانية سكن غير ملائم وسيتم إزالتها بالكامل، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بنقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن لائقة وحضارية وآمنة، واستكمالا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية الغير آمنة بالعاصمة، التي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية عام 2020.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات وأتوبيسات مجهزة لنقل الأسر والاحتياجات الشخصية البسيطة الخاصة بهم، وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة بمدينة الأسمرات مجهزة بالكامل ومفروشة بالأثاث والأجهزة.