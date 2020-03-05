أخبار مصر | البحوث الإسلامية: قوافل التوعية تواصل برامجها اليومية في 6 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: قوافل التوعية تواصل برامجها اليومية في 6 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت قوافل التوعية الأسبوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بداية الأسبوع الجاري، عملها اليومي، حيث انتشر أعضاء القوافل في محافظات مرسى مطروح وأسوان والفيوم والمنوفية، بالإضافة إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والمقطم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف قوافل التوعية المباشرة للمواطنين.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، وفقا لبيان صحفي، اليوم الخميس، إن برنامج عمل القوافل يستهدف التوعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التي تمس أفراد المجتمع وتشكل جزءًا من حياتهم وأفكارهم، فالاختلاط المباشر بالمواطنين وتوعيتهم بشكل دوري يمثل حصنًا لهم من الوقوع في المخاطر الفكرية المختلفة والتي تمثل تحديًا أمام مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجالات.

وأضاف عياد أن قوافل التوعية هذا الأسبوع يشارك فيها حوالي ٧٠ واعظا ينتشرون في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والنوادي ومراكز الشباب بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

وأشار الأمين العام إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، ويستهدف من خلاله أعضاء القوافل التركيز على جميع فئات المجتمع المصري وخاصة الشباب والحوار معهم في أغلب القضايا التي تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.