أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم لـ"التعليم" بشأن جدول الثانوية العامة المقترح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم لـ"التعليم" بشأن جدول الثانوية العامة المقترح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس، هو اليوم الأخير لاستقبال أراء الطلاب على الجدول المقترح للصف الثالث الثانوي، على أن يتم الإعلان رسميًا عن الجدول النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وجاء ذلك في بيان للوزارة اليوم الخميس.
ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، بإعداد الجدول النهائي لطلاب الصف الثالث الثانوي، وأتاحت وزارة التربية والتعليم الخميس الماضي، فرصة عمل استطلاع رأي بين الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وأشارت الوزارة إلى أن إعداد الجدول يجب أن يتم وفق معايير عدة أهمها تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الشُعب، مؤكدة الالتزام ببداية ونهاية الجدول المقترح، وأنه سيتم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر لمناقشة تلك التعديلات أسوة بالأعوام السابقة.