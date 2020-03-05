أخبار مصر | عاجل.. فيروس كورونا يصل إلى "فيسبوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيروس كورونا يصل إلى "فيسبوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شركة "فيسبوك"، اليوم الخميس، إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، وذلك في مكتبها بـ"سياتل"، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة.

وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في مكتب "فيسبوك" بستاديوم إيست بسياتل، في 21 من فبراير، لافتةً إلى غلق مكتب سياتل أمام جميع الموظفين حتى 9 من مارس، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

ونقل موقع بلومبرج عن متحدث باسم الشركة قوله في بيان: "تم تشخيص إصابة موظف في مكتب ستاديل إيست لدينا بفيروس كوفيد 19، وأبلغنا موظفينا ونتابع نصيحة مسؤولي الصحة العامة.. أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم".