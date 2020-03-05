أخبار مصر | سعيد حساسين يشيد بتعديلات قانون البناء الموحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعيد حساسين يشيد بتعديلات قانون البناء الموحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن التطبيق الحقيقي وبكل حسم وقوة لتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيقضي نهائيا على ظواهر البناء العشوائي، الذي طال الثروة العقارية على مدى نصف قرن.
وقال "حساسين" في بيان اليوم الخميس: إن التعديلات تضمنت تيسيرات مهمة وغير مسبوقة في تاريخ الإسكان خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء سواء من خلال المدة الزمنية وآليات استخراج الرخصة وتطبيق فكرة الشباك الواحد لأول مرة داخل قطاع البناء والتشييد والثروة العقارية.
وأضاف أن ذلك يأتي تمشيا مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات من خلال تفعيل فكرة الشباك الواحد.
وأشاد بما جاء في التعديلات من تذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام، والتي كانت تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذها وبهذه الخطوة ستكون هناك سهولة في إنشاء عدد من المشروعات القومية ذات النفع العام خاصة في القرى والمناطق المحرومة من الخدمات.
وطالب "حساسين" حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمساندة جميع الجهات بصفة عامة ووزارة الإسكان والمرافق بصفة خاصة بقيادة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بوضع خطة تضمن التنفيذ والتطبيق الحقيقي لهذا التشريع على أرض الواقع.
كما أشاد برؤية الدكتور عاصم الجزار، حول فلسفة وأهداف هذا التشريع المهم الذي ستكون له آثاره الإيجابية على قطاع الثروة العقارية المصرية، والذي يعد واحدا من أهم القطاعات بالدولة.