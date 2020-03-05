أخبار مصر | سعيد حساسين يشيد بتعديلات قانون البناء الموحد

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أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أن التطبيق الحقيقي وبكل حسم وقوة لتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 سيقضي نهائيا على ظواهر البناء العشوائي، الذي طال الثروة العقارية على مدى نصف قرن.

وقال "حساسين" في بيان اليوم الخميس: إن التعديلات تضمنت تيسيرات مهمة وغير مسبوقة في تاريخ الإسكان خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء سواء من خلال المدة الزمنية وآليات استخراج الرخصة وتطبيق فكرة الشباك الواحد لأول مرة داخل قطاع البناء والتشييد والثروة العقارية.