أخبار مصر | خلال 4 أيام.. فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 4 أيام.. فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 8219 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "للعناية بصحة الأم والجنين"، للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، منذ إنطلاقها في الأول من شهر مارس الجاري وحتى مساء أمس الأربعاء، بـ٤ محافظات ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، أن محافظة القليوبية كانت من أعلى المحافظات ترددًا حيث تم الانتهاء من فحص 4027 سيدة، تليها محافظة الفيوم بتردد 2413 سيدة، و1108 بمحافظة الإسكندرية، و617 بالقاهرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

وقال: إنه تم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس (بي)، وفيروس نقص المناعة البشري، بالإضافة إلى 51 مركز إحالة مرضي الزهري، بالإضافة إلى تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.

وأوضح: أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت فى الأول من شهر مارس الجاري بـ4 محافظات، تشمل: القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تنطلق في أبريل المقبل، وتشمل ١٢ محافظة هي: "مطروح، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ والمنوفية"، كما تنطلق المرحلة الثالثة في يونيو المقبل، وتشمل ١١ محافظة هي: "أسوان، الأقصر، قنا، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، الوادي الجديد، بني سويف، الجيزة والمنيا". وأضاف: أنه تم تدريب 719 فردًا من أعضاء الفريق الطبي بمحافظات المرحلة الأولى، على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي، وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية التعامل مع المنتفعات، واستيفاء كارت المتابعة، وإدخال البيانات.

وأشار إلى أنه تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، التي يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، مؤكدًا أنه جار تدريب 5 الآف و381 فردًا من الفرق الطبية المشاركة ضمن خطة التدريب الخاصة بالمبادرة.

Advertisements

ولفت إلى أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم بإختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وأكد أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم.

كما أكد على أن المبادرة تشتمل إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أولتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، بالإضافة إلى تحليل بول كامل لإكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل.

وتابع: أن المبادرة تشمل أيضًا متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة، بالإضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وأوضح: أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها.

وأكد: أنه تم تحديث الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم خدمات الاستعلام عن ميعاد التقييم للمنتفعات لإجراء فحصوات متقدمة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمبادرة، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335.