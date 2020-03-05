أخبار مصر | برلماني: مصر قادرة على جذب استثمارات عالمية بقطاع التعدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: مصر قادرة على جذب استثمارات عالمية بقطاع التعدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، أهمية اللقاءات المكثفة التي عقدها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته بالمؤتمر والمعرض الدولي للتعدين PDAC بتورنتو بكندا، مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية.

وقال "أبو جاد"، في بيان اليوم الخميس: إن استعراض وزير البترول بالشرح والتحليل أمام رؤساء كبريات الشركات العالمية، للإجراءات التي تمت لتطوير قطاع التعدين وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات في هذا المجال الحيوي سيكون له دوره الكبير في جذب الاستثمارات العالمية وتطوير وتحديث صناعات التعدين المصرية. Advertisements وأعرب عن سعادته بالتصريحات الإيجابية لرؤساء كبريات شركات العالم العاملة في مجال صناعات التعدين عن مصر وما حدث فيها من تطورات إيجابية كبيرة.

ونوه بأن ذلك دليل قاطع على متابعة العالم للإجراءات الجادة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مجالات الإصلاح الاقتصادي والإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية والتحتية وشبكة الطرق القومية ومشروعات الأنفاق والكباري.

ونوه بما حققته مصر من إنجازات ومشروعات كبيرة وغير مسبوقة لجذب الاستثمارات العالمية في قطاعات الطاقة والغاز والتعدين.