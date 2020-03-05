أخبار مصر | مستشفى المعادى العسكري يستضيف خبيرا فى آلام العمود الفقري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى المعادى العسكري يستضيف خبيرا فى آلام العمود الفقري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور مدحت ميخائيل أستاذ علاج آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفي (بدون جراحة) ورئيس إتحاد جمعيات علاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 15 وحتى 23 مارس الحالي.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، في بيان صحفي، أن اللجان التحضيرية تستقبل حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يومياً عدا يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.