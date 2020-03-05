أخبار مصر | فرج عامر: ننتظر نتائج مواجهة الحكومة لحل مشاكل الصناعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: ننتظر نتائج مواجهة الحكومة لحل مشاكل الصناعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كلا من: وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، بحضور المستثمرين خاصة بعد إعلان الحكومة عن فتح الباب لمن لديه الرغبة في المشاركة من خلال إرسال رسالة نصية تتتضمن الاسم واسم الشركة ورقم تليفون للتواصل بحيث يتم نظر المشكلة فعليا قبل انعقاد الاجتماع. وطالب عامر في بيان له أصدره اليوم الخميس، من الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار، الأخذ بجميع التوصيات التي وافقوا عليها خلال اللقاءات الموسعة التي تمت بين أعضاء اللجنة مع الوزيرة ورئيس الهيئة، في مقدمتها تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع كثيفة العمالة.

كما طالب بتخفيض مستلزمات الإنتاج الصناعي، ومواجهة الروتين والبيروقراطية في استخراج التراخيص للمشروعات الصناعية، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة ومخفضة للمشروعات الصناعية، وايجاد آلية مناسبة تكفل التعامل الجاد والسريع مع كافة المشكلات الصناعية وحلها سريعا خاصة في لجنة فض المنازعات. وقال: إن لجنة الصناعة بمجلس النواب تتابع عن كثب جميع القرارات التي سوف تصدر عن هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن اللجنة سوف توجه الدعوة لوزيرة الصناعة والتجارة ورئيس هيئة الاستثمار لمتابعة كل مادار داخل هذا الاجتماع.

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الجهات التنفيذية ممثلة في وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار في اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة في الاجتماع الذي ستضيفه الهيئة العامة للاستثمار السبت المقبل، لبحث مشكلات المستثمرين الصناعيين والتحديات التي تواجه الصناعة، ومقترحات سبل تطويرها.

وأوضح: ننتظر المواجهة على الطبيعة بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين السبت المقبل، ونتائج هذه المواجهة، مؤكدا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب حريصة على دعم ومساندة الحكومة في حل مشكلات الصناعة.