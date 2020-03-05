مصر | السجن 3 سنوات لـ6 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في مدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة 6 متهمين بالسجن 3 سنوات في اتهامهم بسرقة مواطن بالإكراه بدائرة بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين "وفاء.ص" و"وليد.ص" و"هاني.ص" و"شريف.م "و "محمود.ص" و"محمد.س"، سرقة المبلغ المالي المملوك للمجني عليه "هشام.ع"، وكان ذلك بالتهديد باستعمال سلاح، بأن قاموا باستيقافه بالطريق العام مشهرين بوجهة أسلحة بيضاء "سكاكين"، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات.