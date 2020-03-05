مصر | سقوط عاطل بحوزته 15 طربة حشيش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل بحوزته 15 طربة حشيش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في تهريب المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها داخل مخزن سري بإحدى سيارات النقل، والسابق ضبط أحد عناصره حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (1182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام، 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سري بكابينة القيادة بالسيارة، مبلغ مالي).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقي عناصر التشكيل بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، وأسفرت عن ضبط أحد العناصر الهاربة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد 7 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "تبديد، إيصالات" ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته ( 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي العناصر التشكيل.

