مصر | سقوط عاطل بحوزته 15 طربة حشيش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عاطل بحوزته 15 طربة حشيش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في تهريب المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها داخل مخزن سري بإحدى سيارات النقل، والسابق ضبط أحد عناصره حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (1182 طربة لمخدر الحشيش وزنت 150 كيلو جرام، 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سري بكابينة القيادة بالسيارة، مبلغ مالي).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقي عناصر التشكيل بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، وأسفرت عن ضبط أحد العناصر الهاربة ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد 7 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "تبديد، إيصالات" ) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته ( 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول ).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي العناصر التشكيل.
ألقت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية ، اليوم الخميس، القبض على أحد عناصر تشكيل عصابي تخصص في تهريب وجلب المواد المخدرة، بحوزته 15 طربة حشيش.
كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحديد باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في تهريب المواد المخدرة من شرق المجرى الملاحي لقناة السويس إلى غربها داخل مخزن سري بإحدى سيارات النقل.
وضبط أحد عناصره حال استقلاله السيارة المشار إليها بمنطقة شرق القناة بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، بحوزته 1182 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 150 كيلو جراما، 5 كيلو جرام لمخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سرى بكابينة القيادة بالسيارة، مبلغ مالي.
وبتقنين الإجراءات الأمنية المشددة تم إستهداف باقي عناصر التشكيل بعدة مأموريات بمحال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها والمحتمل إختبائهم بها.
أسفرت عن ضبط أحد العناصر الهاربة عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، له محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد 7أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا "تبديد، إيصالات"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي العناصر التشكيل.