مصر | بينهم نزاع.. الداخلية تنجح في الصلح بين عائلتين بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم نزاع.. الداخلية تنجح في الصلح بين عائلتين بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بقرية الصدقية دائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات.

حضر الجلسة عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وأعضاء لجنة المصالحات بالمحافظة وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كلا منهما بعدم التعرض للآخر.