مصر | ضبط 2194 كتابا مسروقا داخل مطبعة في شبرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 2194 كتابا مسروقا داخل مطبعة في شبرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عدة حملات بمحافظتي القليوبية والجيزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود الإدارة، عن ضبط العديد من القضايا جاء أبرزها على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، وبداخلها 2194 نسخة، 55000 غلاف لكتب ومؤلفات من دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. Advertisements

وفي مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط 4 قضايا عرض عام بالمقاهي والكافتيريات غير المرخصة، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة.

وفي مجال محال الألعاب الإلكترونية، ضبط 4 محال للألعاب الإلكترونية تعمل من دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار توجيه الحملات.

