مصر | استمرار حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لإتجارهما في مخدر الاستروكس وبحوزتهما 5 كيلو جرام بمنطقة إمبابة.

وكشفت التحقيقات، عن أن العاطلين كانا يروجان للمخدرات على عملائهم بالمنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.