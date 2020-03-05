مصر | استمرار حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطلين لإتجارهما في المخدرات بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لإتجارهما في مخدر الاستروكس وبحوزتهما 5 كيلو جرام بمنطقة إمبابة.
وكشفت التحقيقات، عن أن العاطلين كانا يروجان للمخدرات على عملائهم بالمنطقة، ويتواصلوا معهم عن طريق الهاتف المحمول، متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وضبطت معهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت 5 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 70 جراما، و180 قرصا لعقار الباركينول المخدر، فرد خرطوش وطلقة خرطوش من ذات العيار، سلاح أبيض عبارة عن "مطواه"، 3 هواتف محمولة.
وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ألقوا القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو استروكس وأسلحة نارية وبيضاء.
وكان ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، ألقوا القبض على اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بحوزتهما على 5 كيلو استروكس وأسلحة نارية وبيضاء.