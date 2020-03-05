مصر | طلبوا فدية مليوني جنيه.. كشف ملابسات اختطاف طالب في الفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلبوا فدية مليوني جنيه.. كشف ملابسات اختطاف طالب في الفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات قيام مجهولين باختطاف طالب، 19 سنة، من أمام مسكنه بمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، وذلك عقب تلقي والده عامل سبق إتهامه في قضيتي "مخدرات وآثار"، إتصال من هاتف "نجله المختطف"، يتضمن طلب دفع مبلغ 2 مليون جنيه كفدية نظير إطلاق سراحه.

البداية عندما تلبغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم، من والد الطفل المختطف، أنه اتهم 3 أشخاص، مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمسطا ببني سويف، بإرتكاب واقعة خطف نجله لوجود خلافات مالية بينه وبين المتهمين على تجارة الآثار.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائ] بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

وبتقنين الإجراءات، تم إستهداف المتهمين، وأمكن ضبط أربعة منهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان لوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه على تجارة الآثار، كما تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحر عن ذلك محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.