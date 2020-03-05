مصر | في شهر.. تنفيذ 1832 حكما قضائيا داخل مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في شهر.. تنفيذ 1832 حكما قضائيا داخل مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تنفيذ ١٨٣٢ حكما قضائيا، داخل مطار القاهرة الدولي، خلال شهر.

ووفقا لبيان وزارة الداخلية، فقد أسفرت جهود الإدارة خلال شهر فبراير الماضي عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية جاء أبرزها على النحو التالى:

تنفيذ عدد (1832) حكم قضائى متنوع، ضبط (69) مخالفة فى مجال شروط التصاريح الممنوحة للعاملين، ضبط قضية فى مجال ضبط السرقات، ضبط (69) مخالفة فى مجال ضبط السائقين المخالفين، ضبط (10) مخالفات فى مجال مزاولة مهنة بدون ترخيص، ضبط (22) قضية فى مجال "المخدرات"، ضبط (6) قضايا فى مجال "تهريب النقد".

وتم فحص وتحرير (35) مخالفة مستندات سفر مزورة تم ضبطها، ضبط (2) قضية فى مجال قضايا "تهريب الآثار والعملات الأثرية"، ضبط (15) قضية فى مجال "تهريب البضائع"، ضبط (38163) مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.