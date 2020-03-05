مصر | مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق الصحراوية والسريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المرور يتفقد الخدمات بالطرق الصحراوية والسريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات على الطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.

وأكد مدير المرور، ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.