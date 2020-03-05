شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات مؤسسة الأهرام.. و«الوطنية للصحافة»: نتابع لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الهيئة الوطنية للصحافة إنها تتابع انتخابات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بمؤسسة الأهرام لحظة بلحظة، والتي بدأت اليوم في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتفقد المستشار طارق محمد بدر، المشرف على الانتخابات بمؤسسة الأهرام، فرع الجلاء، ومدير أمن القاهرة ومأمور وظباط قسم الأزبكية سير العملية الانتخابية اليوم.

كانت الهيئة الوطنية للصحافة عقدت اجتماعاً، ظهر أمس الأربعاء، راجعت فيه الاستعدادات النهائية للانتخابات والمشرفين على اللجان وطلبت من اللجان المشرفة التزام أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية، تحت الإشراف القضائي، وناقشت تقريراً حول أماكن إجراء الانتخابات والاطمئنان على تأمينها.

وقررت الهيئة استخدام الحبر الفسفوري في مختلف اللجان، وتقديم كل التيسيرات الممكنة للتسهيل على الناخبين.

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تجدر الإشارة إلى أن جدول الانتخابات يمضي على النحو التالي:

- مؤسسة الأهـرام: الخميس الموافق 5 مارس

- مؤسسة أخبار اليوم ودار الهلال: يوم الأحد الموافـــق 8 مارس

- مؤسسة دار التحريـر ودار المعارف: يوم الثلاثاء الموافــق 10 مارس

- مؤسسات (روز اليوسف – وكالة أنباء الشرق الأوسط – والشركة القومية للتوزيع): يوم الخميس الموافـق 12 مارس 2020

يتم إعلان أسماء الفائزين في انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية يوم الثلاثاء17 مارس 2020.