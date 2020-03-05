شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تلقي طلبات الترشح في «تكميلية النواب» بسمالوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل اللجنة المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية، الخميس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بالمنيا، والتي تستمر حتى السبت المقبل الموافق 7 مارس.

وتستمر اللجنة في تلقى طلبات الترشح من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرًا، فيما عدا اليوم الأخير يمتد تقديم الطلبات حتى الخامسة مساء.

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بعدها تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 إلى 10 مارس، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 15 مارس، على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارًا من 16 مارس، ويكون آخر موعد للتنازل يوم 18 مارس، وتنشر التنازلات في 23 مارس.

على أن تبدأ الانتخابات في الخارج يومي 3 و4 إبريل المقبل، وتنطلق الانتخابات في الداخل يومي 5 و6 إبريل.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم قد تلقت خطابا من مجلس النواب بخلو مقعد دائرة سمالوط بالمنيا، لوفاة نائب الدائرة الراحل الدكتور على عبدالحميد الكيال، بعد معاناته مع المرض.