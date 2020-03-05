شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير مدرسة للتحقيق: ترك باب المدرسة مفتوحًا للباعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال محمد محمود عزب، مدير تعليم المنيا، مدير مدرسة البرجاية الابتدائية رقم 1 للتحقيق، بسبب تركه باب المدرسة مفتوحًا أثناء الفترة الدراسية، ودخول البائعة الجائلين داخل المدرسة، وشراء الطلاب مأكولات مجهولة المصدر، مما يشكل خطرا على صحة الطلاب.

وقد واصل مدير التعليم جولات على المدارس للتأكد من انتظام العملية التعليمية، كما نظم حفلًا لتكريم أوائل الشهادات العامة والفنية على مستوى المحافظة.