شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: تركيبة الشعب معقدة.. حكم مصر ليس سهلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن حكم مصر ليس سهلا فهي دولة صعبة المراس، لأن بها تراكمًا ثقافيًا وحضاريًا، وبها قدر من التعددية قد لا يوجد في دولة أخرى، ولا توجد بها قبائل وعشائر وانقسامات حقيقية، ولكن في النهاية فإن تلبية احتياجات الشعب ليست يسيرة.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» مساء أمس؛ والذي تحدث فيه عن علاقة المصريين بحكامهم على مدى التاريخ.

وكشف «الفقي» أن تركيبة المواطن المصري معقدة ويتشكك في إجراءات الحاكم خاصة الأجنبي، وبها جوانب من التحضر الزائد واللامبالاة المطلقة والتواكلية والاستسلام.

وأضاف: «الشعب ساكن إلا أن سكونه يمكن أن يكون على غير رضا، ولذلك يصعب التنبؤ بخطوته القادمة، وكل ثوراته حدثت في لحظات غير متوقعة، ولكن ما يحسب له أن خطواته محسوبة»، ضاربا مثالًا بثورة ١٩١٩ التي خرجت من الشارع المصري وبزعامة مصرية، أما ثورة ٢٥ يناير فهي حشد شعبي فقط بدون قيادة وليس لها هدف محدد وواضح.

وقال «الفقي» إن الشعب المصري بطبيعته لديه موقف تقليدي من الحكام «عقد صامت» مفاده أن من أراد الحكم يأخذه ولكن يبتعد عن لقمة عيشه والضغط عليه في الحياة، وهو عقد غير مكتوب، ظل ساريا مع جميع الحكام، الذين كان أغلبهم من الأجانب حتى الملك فاروق، وباستثناء العصر الفرعوني.

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ولفت إلى وجود قادة رأي على مر تاريخ مصر يلوذ بهم العامة إذا حل بهم خطر، ولم يكن هناك في يوم من الأيام تعادل مباشر مع الحاكم، ولذلك الكاريزما لم تتم صناعتها إلا في ظل التطور التكنولوجي منذ ظهور التلفزيون.

وتحدث «الفقي» عن التناقض في الحكم في فترة محمد على، حيث كان يحكم بمعيارين: الأول الأخلاقي والآخر الوظيفي، وبالنسبة للأخلاقي فهو عصف جميع من حالفه، وقام بمذبحة القلعة التي تعد جريمة نادرة في التاريخ، ولكن على المستوى الوظيفي اهتم بالطرق وبناء السدود وإدخال القطن والمحاصيل الزراعية الجديدة.

واستعرض حكم أسرة محمد على الذي يعد باني مصر الحديثة، لكنه أدارها بمنطق رأسمالية الدولة كأنها إرث جلبه معه، مات مصابًا بداء الخرف منبوذًا وتولى نجله إبراهيم الحكم وتوفى على حياة عينه، وبعده تولى عباس حلمي الأول وهو أسوأ من حكم مصر كونه ضعيف الشخصية وقُتل في قصر بنها.

وتابع: «عقب ذلك تولى الوالي محمد سعيد نجل محمد على، وعُرف عنه حبه لتناول المكرونة وكانت اختراعًا جديدًا في ذلك الوقت، مما دفع والده لإلحاقه بالبحرية موصيًا بتحديد وجباته، ولعبت دورًا في مشروع حفر قناة السويس، وكان يلقب بأنه صديق الفلاح حيث سمح لهم بامتلاك الأراضي الزراعية»، مشيرًا إلى أن فترة حكم الخديو إسماعيل نقطة تحول كبيرة وتحضر لمصر.

وأوضح «الفقي» أن فترة الاستعمار التركي تركت آثارًا سلبية جدًا على الشعب المصري حتى الآن، فقد كان فيه بعض مظاهر القهر والاستخفاف بالطرقات الأقل، وظلت هذه النظرة الطبقية المكتومة حتى الآن رغم انتهائها من أغلب دول العالم.

وشدد على أن مصر تعيش في ظل بناء ثورة ٢٣ يوليو رغم اختلاف النظم السياسية وفقًا للحاكم، وفي العالم كله توجد ظاهرة الحنين إلى الماضي إلا أنها متجسدة في الشعب المصري.