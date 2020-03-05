شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض 5 درجات بالطقس غدا وأمطار على الوجه البحرى والقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الارتفاع فى درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية ينتهى اليوم الخميس، محذرا المواطنين من تخفيف الملابس لبرودة الأجواء ليلا.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه من المتوقع أن يشهد الجمعة انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة لتعود للمعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتصل العظمى بالقاهرة لـ22 درجة، لافتا إلى أن الانخفاض بمعدل 4 لـ5 درجات.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية، اليوم الخميس، تكون خفيفة وتمتد للوجه البحرى من غدا الجمعة تكون خفيفة إلى متوسطة ، مع وجود شوائب عالقة فى الجو نتيجة الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية مع هدوء سرعات الرياح وهو ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية على الطرق.

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ويشهد اليوم الخميس ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء نهار بارد ليلا، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة أقصى الغرب ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة .

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة أحيانا ، وشمال الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا، شديد بارد ليلا، والرياح معتدلة.